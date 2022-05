Athom heeft nieuwe firmware uitgebracht voor zijn Homey-smarthomehub. De Homey is een centrale controller voor de bediening van smarthomeapparaten van verschillende merken. De ontwikkeling begon zo'n vijf jaar geleden na een succesvolle Kickstarter-campagne, gevolgd door een investeringsronde waarbij een miljoen euro werd binnengehaald. Sinds eind 2016 is het apparaat in winkels te koop. Tweakers publiceerde in februari 2019 een review van de Homey 2019 en Homey Pro. Hieronder zijn alle veranderingen te vinden die sinds versie 5.0.0 zijn aangebracht:

Homey v6.0.0 [BLE] Add support for notifications and indications

[BLE] Stability and performance improvements

[BLE] Fixed an number of BLE related Homey Apps SDK issues homey-apps-sdk-issues/issues/85 homey-apps-sdk-issues/issues/86 homey-apps-sdk-issues/issues/146 homey-apps-sdk-issues/issues/154

[Core] Fixed an issue that would cause an exception when Homey App API endpoints return unserializable data (homey-apps-sdk-issues/issues/184)

[Core] Add support for garage door device class

[Flow] Improve various Flow card descriptions Homey v5.0.4 [Flow] Fixed the override of `duration` when it was not defined. Homey v5.0.2 [Flow] Fixed inverted state description for `lock_mode` capability condition Flow cards

[Flow] Fixed inverted state description for `thermostat_mode` capability condition Flow cards (homey-apps-sdk-issues/issues/173)

[Flow] Fixed overriding `duration` Flow card argument (homey-apps-sdk-issues/issues/175) Homey v5.0.1 [Core] Updated many translations

[Core] Fix issue with the `lock_mode` capability (homey-apps-sdk-issues/issues/174)

[Core] Fix issue with the `thermostate_mode` capability (homey-apps-sdk-issues/issues/173)

[Flow] Improve a lot of Flow card titles

[Flow] Remove incorrect translations (homey-apps-sdk-issues/issues/170)

[Flow] Fix incorrect French translations for sunrise/sunset Flow cards