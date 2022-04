Locktime Software heeft versie 4.1.8.0 van NetLimiter uitgebracht. Met dit programma kan al het in- en uitgaande netwerk- en internetverkeer in de gaten worden gehouden. Daarnaast kan ook per applicatie worden aangegeven of het met het Internet verbonden mag worden, de maximaal te gebruiken bandbreedte en kan er ook een quotum worden gezet. Een standaardlicentie kost twintig dollar, de pro-versie kost tien dollar meer. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

NetLimiter 4.1.8.0 This update brings several improvements and changes mainly in Blocker's Ask window and Connection Log. New features Location and domain name (when available) for an IP address is now displayed in ASK window for pending requests.

Stats Manager now does not start parsing of the Stats database after the launch.

Lots of internal improvements. Bug fixes Minor memory leak in Connection Log.

Incorrect time displayed in Connection Log when daylight saving time starts.