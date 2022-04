Versie 3.2.1 van SABnzbd is uitgekomen. Met SABnzbd kunnen bestanden van usenet worden gedownload. Dit opensourceprogramma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, en biedt de mogelijkheid om nzb-bestanden te laden, waarna de juiste bestanden van usenet worden geplukt. Met de ingebouwde webinterface is het mogelijk om het programma via een webbrowser te bedienen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes and bugfixes: Single Indexer Categories in Categories were broken.

in Categories were broken. Program would fail to start if Quota was previously exceeded.

Setting Automatically sort queue by Age was inverted.

by was inverted. Show the name of the item to be deleted from the Queue/History

in the confirmation dialog.

in the confirmation dialog. Handle directories in .par2 -files during Quick-check.

-files during Quick-check. Do not discard data for articles with CRC-errors.

Improvements to Deobfuscate final filenames :

Rename accompanying (smaller) files with the same basename.

Do not rename collections of the same extension.

: Rename accompanying (smaller) files with the same basename. Do not rename collections of the same extension. Sanitize names possibly derived from X-DNZB-EpisodeName .

. Widened the RSS feeds table.

Show server expiration date in server summary.

Improvements to the encrypted RAR-detection.

Add traceback-logging when failing to read the password file.

Windows: Use binary mode to make the write test more accurate.