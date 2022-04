Versie 2.10.24 van het opensource-fotobewerkingsprogramma GIMP is uitgekomen. De naam GIMP is een afkorting voor 'GNU Image Manipulation Program'. De software is beschikbaar voor diverse besturingssystemen, waaronder Windows, FreeBSD, Linux, macOS en Solaris. Nieuw in versie 2.10 is onder meer de GEGL-image processing engine, kan het canvas worden geroteerd en treffen we diverse nieuwe en verbeterde tools aan. De complete releasenotes voor versie 2.10.24 kunnen op deze pagina worden gevonden. Dit zijn in het kort de belangrijkste verbeteringen:

Release highlights: Off-canvas point snapping

GeoTIFF metadata support (georeferencing information embedded within a TIFF file used by map makers)

Many improvements in the metadata viewer and editor

Many file format supports improved: HEIF, PSP, TIFF, JPEG, PNG, PDF, DDS, BMP, PSD

New “Negative Darkroom” operation to simulate enlargement prints from scans of photographic negatives.

The RAW image import now handles darktable 3.6 and over

New Kabyle translation