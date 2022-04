Blackmagic Design heeft versie 17.1.1 van DaVinci Resolve uitgebracht. DaVinci Resolve is een videobewerkingsprogramma voor Windows, macOS en Linux. Het is beschikbaar in de gratis DaVinci Resolve-uitvoering en de betaalde DaVinci Resolve Studio, die over extra functionaliteit beschikt, zoals de mogelijkheid om in hogere resoluties en frames per second te werken en de mogelijkheid om van extra grafische processoren en OpenFX-plug-ins gebruik te maken. In versie 17.1.1 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What's new in DaVinci Resolve 17.1.1 Support for Blackmagic RAW 2.1 Beta 4.

10-bit H.264 hardware decode support on Apple Silicon.

Addressed an issue with restoring older database backups.

Addressed issues with audio glitches in some playback scenarios.

Addressed multiple issues with interlaced timelines.

Addressed incorrect format metadata when rendering DNxHR clips.

Addressed incorrect brightness for ambient light in 3D Camera setups.

Addressed render in place issues for some fusion composition clips.

Addressed issues with Resolve FX Blanking Fill in multi layer timelines.

Improved scripting API for setting multiple metadata values at a time.

Faster Sony 8K alpha playback on 2019 Mac Pro.

General performance and stability improvements.