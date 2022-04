Microsoft heeft versie 16.9.3 van Visual Studio 2019 uitgebracht. Deze populaire programmeerontwikkelomgeving beschikt over handige opties om het programmeren in onder andere Visual C++, Visual Basic, C#, F# en Python gemakkelijker te maken. De complete lijst met de veranderingen in de 2019-uitgave kun je nalezen in de bijbehorende releasenotes. In versie 16.9.3 heeft Microsoft de volgende problemen verholpen:

Issues Addressed in this Release: Fixed a crash in MSBuild that occurred when trying to build a solution with MSBuild.exe that contains a web site project.

Fixed a crash scenario caused by some dependencies on ServiceHub.

Fixed a blocking issue where users of XAML Visual Diagnostics Tool on Xbox or IoT devices were prohibited from remote debugging.