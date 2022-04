Julia is de naam van een high-level, high-performance dynamische programmeertaal voor numerieke wiskunde. Het bevat onder andere een krachtige compiler, distributed parallel execution en een uitgebreide library van wiskundige functies. De kern van Julia wordt onder de MIT-licentie uitgegeven, terwijl verschillende libraries andere licenties gebruiken, zoals gpl, lgpl en bsd. Voor meer informatie verwijzen we naar deze pagina. Enkele dagen geleden is versie 1.6 uitgekomen en de aankondiging van die uitgave ziet er als volgt uit:

Julia version 1.6 has been released. Most Julia releases are timed and hence not planned around specific features, but this release was an exception since it is likely to become the next long-term support (LTS) release of Julia. Because of this, we took extra time developing the release to make sure that features which are needed for the future health of the ecosystem made it into the release. Also, the release was tested for regressions against all registered open source packages and issues were tracked down and fixed. The final decision about whether Julia 1.6 will become the new LTS will be made after it has been battle-tested in the field, around the time of the 1.7 release enters stabilization. The full list of changes can be found in the NEWS file.