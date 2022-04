Versie G:3.2.0 van de derde generatie van Waterfox is uitgekomen. Waterfox is een webbrowser gebaseerd op de broncode van Firefox. Het project is in 2011 gestart door de toentertijd zestienjarige Alex Kontos en was een van de eerste 64bit-browsers op de markt. Er zijn twee versies beschikbaar van de browser. Waterfox G3 is gebaseerd op Firefox ESR78 met diverse optimalisaties, heeft geen plug-in-whitelist en stuurt geen telemetrie naar Mozilla of Waterfox. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

New Automatically switch between dark and light theme depending on system settings in Preferences > Language and Apprearance

Choose your preferred language in Preferences > Language and Apprearance Fixed Startpage will now show search suggestions if set as default search engine Changed Improved the user experience when installing a Chrome/Opera web extension.

Upgraded to Gecko 78.9

Reduced connections made to Mozilla’s settings service