Om de apparaten in je netwerk in kaart te brengen, kun je gebruikmaken van Lansweeper. Dit programma werkt op een Windows-machine met IIS en een sql-database, en is in staat om de aanwezige software en hardware te inventariseren in het netwerk zonder daarvoor op elke computer een clientprogramma te installeren. Alle informatie is vervolgens via een webinterface te raadplegen. Lansweeper is beschikbaar als freeware voor kleine omgevingen en voor grotere omgevingen zal betaald moeten worden. Versie 8.2.210.4 van Lansweeper is uitgekomen en hierin zijn volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

8.2.210.4, LsPush 8.2.200.1, LsAgent 7.2.110.18, SQL 295 Fixed: LAN-9119 An initial push to the IT Asset Data Platform can fail with a “rate exceeded” error

Fixed: LAN-9143 File imports and buttons in several locations in the web console don’t work due to a token error

Fixed: LAN-9154 SCCM data is not displayed on asset pages even when successfully scanned