Draytek heeft voor haar VigorSwitch P2280x-, P2121-, P2100-, P1280-, P1085-, G2280x-, G2121-, G2100-, G1280 en G1085-switches nieuwe firmware uitgebracht. Deze layer-2 managed switches beschikken, afhankelijk van de uitvoering, over 8 of 24 gigabit-ethernetpoorten, met vier combo-utp/sfp-gigabit-poorten of twee of vier sfp(+)-gigabit-poorten. De P-modellen voegen daar bovendien PoE+ aan toe. Het versienummer van de firmware is aangeland bij 2.6.7 en dit zijn de veranderingen:

Version 2.6.7 - New Features Support a new encryption mechanism for license obtaining, network connecting, and registering to the MyVigor server. Version 2.6.6 - Improvement Improved: Adjust router’s self-signed certificate to comply with new browser restrictions. Start on 2020-09-01, many client OSes/browsers will enforce publicly trusted TLS server certificate lifetime to 398 days or less, and connections will be rejected if the certificates violated this rule, so this firmware patch will automatically re-sign all the self-signed certificates lifetime to 395 days (was 2 years or longer in older versions).

Improved: Support to display statistics/counters information for each port on Status.

Improved: Support to change the port number for HTTP management on System Maintenance>>Access Manager. Version 2.6.2 - Improvement Improved: Support per port setting for Loop Prevention.

Improved: Add a switch panel for displaying the port connection on VLAN Management>> Interface Settings.

Corrected: An issue of compatibility between TR-069 and VigorACS.