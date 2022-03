Een regelmatig besproken stukje software in het Foto & Video Workflow-subforum is PTGui. Dit programma richt zich op het maken en aanpassen van samengestelde beelden. Dat kan een verticaal of horizontaal panorama zijn, maar ook één groot beeld met een enorme resolutie dat samengesteld is uit talloze afzonderlijke opnames. Met een stapel foto's als invoer kan het programma op zowel macOS- als Windows-computers zelf uitzoeken hoe ze naast elkaar gezet moeten worden. Voor het rekenintensieve deel kan bovendien via OpenCL de gpu worden ingezet om sneller klaar te zijn. Het beschikt over verschillende opties, waarbij het met PTGui Pro ook mogelijk wordt om onder andere hdr-foto's te combineren, bewegende objecten te maskeren en het kijkpunt aan te passen. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in version 11.32: For spherical panoramas the following additional tags are now added to the Google Photosphere (GPano) metadata for compatibility with Google Photos: InitialViewHeadingDegrees, InitialViewPitchDegrees, InitialViewRollDegrees

Added lens data for TTArtisan 11mm F2.8 Fisheye

PTGui now supports a proxy server for online activation

Updated LibRaw to the latest version, adding support for new raw formats

Added sensor size data for new cameras