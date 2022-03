Versie 5.10.0.2 van 7+ Taskbar Tweaker is uitgekomen, een versie die als bèta wordt aangeboden. Met dit programma kan de taakbalk van Windows 7 en hoger worden aangepast. Zo kan worden aangegeven welke programma's wel of niet worden gegroepeerd, kan de volgorde van items worden aangepast en kunnen verschillende schermen tegelijk geminimaliseerd of gesloten worden. Om deze bèta te kunnen gebruiken moet je wel ooit een keer een donatie aan de auteur hebben gedaan. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 5.10.0.2 bèta: Added the sndvol_step advanced option which allows to control how much the volume changes with each mouse wheel notch.

Fixed an incompatibility with the "Don't combine grouped buttons" option caused by update KB4601382 of Windows 10 versions 2004 and 20H2.

Fixed opening the correct help file when the program language is Spanish.