iXsystems heeft versie 12.0-U2 van TrueNAS uitgebracht. Versie 12.0 van TrueNAS is de eerste uitgave waarin de codebase van de oude FreeNAS en TrueNAS is samengevoegd en nu uitgebracht wordt onder de naam TrueNAS Core en TrueNAS Enterprise. Met TrueNAS kan een in het netwerk opgenomen computer als network attached storage worden ingezet. Met behulp van plug-ins kan extra functionaliteit worden toegevoegd. Het geheel is gebaseerd op FreeBSD en voorzien van een overzichtelijke webinterface. Meer informatie over de mogelijkheden van deze software kan op deze pagina worden gevonden. De releasenotes voor deze uitgave kunnen hieronder worden gevonden.

iXsystems is pleased to announce the general availability of TrueNAS 12.0-U2! This release includes many bug fixes and minor features. From the 12.0-U1 and U1.1 releases, there have been over 140 changes or improvements to TrueNAS!

A performance bug found in Chelsio and Intel drivers for FreeBSD 12.2 has been addressed (NAS-107593).

While OpenZFS ACoW (Async Copy-n-Write) was disabled as part of the process of fixing a corruption bug in TrueNAS 12.0-U1.1, it is expected that full ACoW will be reactivated in TrueNAS 12.0-U3 (NAS-108627).

The Enterprise Update train is being activated for this release on February 23, 2021! TrueNAS Enterprise customers are encouraged to upgrade their systems to get the latest performance improvements, bug fixes, and security enhancements. Enterprise customers can contact iX Support for assistance with upgrading their TrueNAS systems.