Versie 5.6.1 van WordPress is uitgekomen. Met dit programma, dat onder een gpl-licentie beschikbaar wordt gesteld, is het mogelijk om een website of blog op te zetten en bij te houden. WordPress is eenvoudig in te stellen en kan binnen vijf minuten draaien mits er al een server met php en MySQL beschikbaar is. Er zijn mogelijkheden om de functionaliteit van WordPress verder uit te breiden met plug-ins en het uiterlijk met thema's aan te passen. Versie 5.6.1 is een zogenaamde bugfix-release die in totaal 27 problemen moet verhelpen.

This maintenance release features 20 bug fixes as well as 7 issues fixed for the block editor. These bugs affect WordPress version 5.6, so you’ll want to upgrade.WordPress 5.6.1 is a short-cycle maintenance release. The next major release will be version 5.7.

To see a full list of changes, you can browse the list on Trac, read the 5.6.1 RC1 post, or visit the 5.6.1 documentation page.