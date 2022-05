Versie 2.5.6 van MusicBrainz Picard is uitgekomen. MusicBrainz is een open content-muziekdatabase, die kan worden aangesproken om muzieknummers van de juiste tags te voorzien. Picard is het officiële programma om tags op te vragen, te bewerken en in te sturen. MusicBrainz Picard is open source en wordt ontwikkeld voor Linux, macOS en Windows. Het programma heeft ondersteuning voor de meestgebruikte muziekformaten, Acoust ID's en Unicode. In deze uitgave zijn de volgende problemen verholpen:

MusicBrainz Picard 2.5.6 Bugfixes Picard-1943 - App does not start on macOS 10.12 / 10.13, Gatekeeper reports it as damaged

Picard-2074 - Crash when trying to add new tags

Picard-2083 - Snap version: path to fpcalc gets invalid after update

Picard-2087 - Adding new tags crashes Picard with Qt < 5.10