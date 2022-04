Versie 2.5.5 van MusicBrainz Picard is uitgekomen. MusicBrainz is een open content-muziekdatabase, die kan worden aangesproken om muzieknummers van de juiste tags te voorzien. Picard is het officiële programma om tags op te vragen, te bewerken en in te sturen. MusicBrainz Picard is open source en wordt ontwikkeld voor Linux, macOS en Windows. Het programma heeft ondersteuning voor de meestgebruikte muziekformaten, Acoust ID's en Unicode. Sinds versie 2.5.3 zijn de volgende problemen verholpen:

MusicBrainz Picard 2.5.5 Bugfixes Picard-2070 - Lookup on cluster only moves every other file

Picard-2071 - Track listings sometimes in reverse order MusicBrainz Picard 2.5.4 Bugfixes Picard-2067 - 2.5.3 crashes on start on Windows