Sigil is een opensource e-bookeditor met uitgebreide mogelijkheden, die ontwikkeld wordt voor Windows, Linux en macOS. Het programma kan zowel epub- als html-bestanden importeren, inclusief opmaak en afbeeldingen. De ondersteuning voor epub2 is 100% en die voor epub3 is nagenoeg compleet. Het kan verder een inhoudsopgave met meerdere niveaus genereren en de epub-syntax direct bewerken in de code view. Sinds versie 1.4.0 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Bug Fixes Since Sigil-1.4.0: Critical bug fix for incorrectly xml encoding of opf metadata attributes that use entities

Fix bug in "Add Existing" files when file names would require percent encoding

Fix bug in multiple language spellchecking dialog word lookup when no language attributes used

Update de, nl, sv, ko, ru translations that missed the Sigil 1.4.0 initial release

Critical bug fix for over xml encoding html used inside metadata in the opf

Revert Ctrl - F to it long standing Find and Replace behaviour