Er is een nieuwe uitgave van LosslessCut uitgekomen. LosslessCut is een opensource en cross-platform programma waarmee stukken uit video's kunnen worden geknipt. Dit doet het zonder dat de video's worden gedecodeerd en weer gecodeerd, dus het werkt snel en zonder verlies van kwaliteit. Het is ideaal om minder interessante delen uit geschoten beelden van actioncamera's of drones te verwijderen. Ook is het mogelijk om jpg-afbeeldingen van scenes van de video te maken. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in version 3.23.8: Add config option for asking about file open #467

Implement text/youtube segments import #458

Implement CUE sheet import #458

Implement XMEML import (Final Cut Pro / Davinci Resolve)

Allow import embedded chapters as segments #300

Add function to create number of segments #469

Implement split into fixed duration segments #469

Allow negative time offset

Implement split segment function #460

Minor improvements