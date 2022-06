TechSmith heeft versie 2021.0.1 van Snagit uitgebracht. Met dit programma, dat voor zowel Windows als macOS beschikbaar is, kunnen plaatjes, tekst, bewegende beelden en webpagina's worden afgevangen en bewerkt. Zo kunnen er effecten als perspectief, spotlight en magnify op worden losgelaten. Verder kunnen ter verduidelijking teksten, pijlen en cirkels worden aangebracht. De screenshots kunnen als afbeeldingen worden opgeslagen of direct in diverse programma's zoals Word en PowerPoint worden geïmporteerd. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in Snagit version 2021.0.1: Added new Magnify Quick Styles

Can now directly open Themes from the Asset Store

YouTube sharing working again in all supported languages

Grab Text and Edit text are now supported in Spanish and Portuguese

Many truncations of UI text were fixed in French, German, Spanish, Portuguese, and Japanese

Switching between the Cut Out tool and the Move tool will again maintain your selected Quick Style

When editing the footer of an image created with a Template, the default text will no longer disappear

Fixed an issue where resizing images within drop zones wasn’t possible in certain Templates

Fixed a crash when Drop Zone onboarding appeared under very specific circumstances

Can now scroll in the Theme creation preview panel

Removed an unnecessary warning message when creating Themes with duplicate colors that could cause Snagit Editor to freeze

When exporting a Theme, replacing an existing Theme file now works as expected

Fixed an issue where you could still draw Simplify objects even when you had Move mode selected

Other bug fixes and performance improvements