De ontwikkelaars achter het Libre Embedded Linux Entertainment Center hebben enkele dagen geleden versie 9.2.6 uitgebracht. LibreELEC is ontstaan nadat een groot aantal ontwikkelaars bij OpenELEC wegens onenigheid vertrokken zijn en voor zichzelf zijn begonnen. Deze Linux-distributie is gebaseerd op Kodi en kan een computer tot een volwaardige htpc omtoveren. Ook kan het op een Raspberry Pi of een aparte mediaspeler worden geïnstalleerd. Versie 9.2.6 van LibreELEC gebruikt Kodi versie 18.9 als basis en lijkt verder geen andere veranderingen te hebben.

Kodi 18.9

We have currently no plans yet to create an official Alpha release of LE10 with the Alpha version of Kodi 19. Due the drawn out release cycle of Kodi and the experiences from the past few years we are waiting a bit longer to avoid major problems. Nightly builds could be downloaded like usual, that includes the latest unstable development snapshot of LE10/Kodi19.

With LE 9.2 and later you need to add “hdmi_enable_4kp60=1“ to your config.txt if you want to use 4k output at the RPi4. Before you needed “hdmi_enable_4k=1“ that is now deprecated.

