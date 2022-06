Versie 13.0.3 is uitgekomen van MailStore Home. Met dit programma, dat gratis is voor thuisgebruik, kan een back-up worden gemaakt van alle e-mails. Ondersteuning is aanwezig voor pop3- en imap-accounts, de Microsoft-programma's Outlook Express tot en met Outlook 2019, Mozilla Thunderbird, accounts op Exchange, Kerio Connect en MDaemon, onlineaccounts zoals Gmail en mailbox-bestanden, die bijvoorbeeld door Eudora worden gebruikt. In deze uitgave is de volgende verbetering doorgevoerd:

Improved Replaced "Ignore SSL Warnings" label with "Accept all certificates" in archive and export profiles to resolve confusion around MailStore's own warnings if the option is enabled. The behavior itself remains as is, as "Accept all certificates" is an insecure setting.