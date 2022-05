TechSmith heeft versie 2021.0 van Snagit uitgebracht. Met dit programma, dat voor zowel Windows als macOS beschikbaar is, kunnen plaatjes, tekst, bewegende beelden en webpagina's worden afgevangen en bewerkt. Zo kunnen er effecten als perspectief, spotlight en magnify op worden losgelaten. Verder kunnen ter verduidelijking teksten, pijlen en cirkels worden aangebracht. De screenshots kunnen als afbeeldingen worden opgeslagen of direct in diverse programma's zoals Word en PowerPoint worden geïmporteerd. In versie 2021.0 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Templates 2.0 Create Images from Templates with more flexibility

Add and remove sections from your guides with ease

Swap steps to rearrange their order Themes 2.0 Improved theme creation for you and your organization

Select and share theme fonts with others in your organization

Turn shadows on and off for all tools in a theme Simplify Tool 2.0 Create Color Palettes to stay consistent across all your projects

Improved Auto-Simplify process for increased accuracy

Added Draw/Move mode Magnify Tool Improvements New Shapes and Quick Styles

Show both original and magnified image areas with offset magnification New Languages Spanish, Portuguese, and Japanese Editor Tray Updates Updated styles and thumbnail sizes

Additional context menu options Performance Improvements Snagit Editor starts up faster Additional Changes Smoother Pen drawing

Much smaller GIF file sizes

Retired support for Windows 7

Other various bug fixes!