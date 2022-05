Er is een nieuwe versie van Daum PotPlayer verschenen. Deze mediaspeler voor Windows wordt ontwikkeld door de Koreaan die ooit is begonnen met KMPlayer, dat nu door Pandora TV wordt uitgegeven. Daum PotPlayer heeft ingebakken ondersteuning voor een groot aantal formaten en is dus niet afhankelijk van los geïnstalleerde codecs. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New: Added the ability to batch edit time in bookmark editing Fixed: Fixed a problem where color was abnormal when playing HDR HLG video

Fixed a problem where video capture screen was abnormal when using 10-bit output

Fixed a problem that CPU usage was high when using LayeredWindow skin

Fixed an issue that total time was recognized as 0 when playing a specific MKV file

Fixed a problem that bookmarks were duplicated in certain situations when deleting a bookmark

Fixed to keep line breaks as much as possible when translating subtitles

Fixed a problem where output of certain ASS/SSA subtitles was abnormal

Fixed an issue where playback stopped when searching for certain MOV files