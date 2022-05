Versie 1.9.9.4 van Universal USB Installer is uitgekomen. Met dit Windows-programma kunnen de installatie-iso's van een groot aantal Linux-distributies op een usb-stick geplaatst worden. Daardoor hoeven ze niet meer eerst op een cd of dvd gebrand te worden; de installatie kan vanaf de zelfstartende usb-stick worden uitgevoerd. Ondersteuning is aanwezig voor een groot aantal distributies, van de bekendste tot enkele zeer obscure. Ook kan een gedeelte van de usb-stick als persistent geheugen worden gebruikt, zodat wijzigingen en persoonlijke bestanden opgeslagen kunnen worden, wat normaal gesproken niet mogelijk is bij een live-cd. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 1.9.9.4: Updated to support Puppy Linux Fossapup64

Fixed Try Unlisted ISO (Grub) option.

Updated to support newer CentOS installers.

You must use an NTFS format on your USB when using the DVD ISO, because it is larger than 4GB.