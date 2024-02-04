Software-update: Universal USB installer 2.0.2.2

Universal USB Installer logo (79 pix) Versie 2.0.2.2 van Universal USB Installer is uitgekomen. Met dit Windows-programma kunnen de installatie-iso's van een groot aantal Linux-distributies op een USB-stick geplaatst worden. Daardoor hoeven ze niet meer eerst op een cd of dvd gebrand te worden; de installatie kan vanaf de zelfstartende USB-stick worden uitgevoerd. Ondersteuning is aanwezig voor een groot aantal distributies, van de bekendste tot enkele zeer obscure. Ook kan een gedeelte van de USB-stick als persistent storage worden ingericht, waarin wijzigingen en persoonlijke bestanden opgeslagen kunnen worden, wat normaal gesproken niet mogelijk is bij een live-cd. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.:

Changes in version 2.0.2.2:
  • Version 2.0.2.1 was corrupted and would lock up preparing drive.
  • Added missing files.

Universal USB Installer screenshot

Versienummer Universal USB installer 2.0.2.
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Pen Drive Linux
Download https://www.pendrivelinux.com/universal-usb-installer-easy-as-1-2-3/
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 04-02-2024 20:14
11 • submitter: danmark_ori

04-02-2024 • 20:14

11

Submitter: danmark_ori

Bron: Pen Drive Linux

Update-historie

14-06 Universal USB Installer 2.0.3.7 4
11-04 Universal USB Installer 2.0.3.4 11
09-02 Universal USB Installer 2.0.3.2 11
08-01 Universal USB Installer 2.0.3.0 9
16-12 Universal USB Installer 2.0.2.9 1
09-'25 Universal USB installer 2.0.2.8 9
12-'24 Universal USB installer 2.0.2.6 6
10-'24 Universal USB Installer 2.0.2.5 11
07-'24 Universal USB Installer 2.0.2.4 3
05-'24 Universal USB Installer 2.0.2.3 12
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Universal USB Installer

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Reacties (11)

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BertNL 4 februari 2024 23:12
Is er een goed alternatief voor deze tool voor Mac OS?
shintek @BertNL4 februari 2024 23:24
https://github.com/balena.../balenaEtcher-1.18.11.dmg
rbr320 @BertNL4 februari 2024 23:52
Met alle respect naar @shintek maar ik zou zijn suggestie van Balena Etcher links laten liggen. Het programma werkt wel maar is enorm groot en log want het wordt gebouwd met behulp van het Electron framework. Daarnaast zijn er in het verleden geruchten geweest dat het ongevraagd telemetry zou verzamelen en terug zou sturen naar de makers, waardoor je het zou kunnen bestempelen als spyware.

Persoonlijk heb ik goede ervaringen met de Raspberry Pi Imager. Deze is volledig open source en anders dan de naam misschien doet vermoeden kan deze prima de installatie-images van willekeurige Linux distributies alsmede die van Windows naar een USB of SD kaart schrijven.

Overigens kan dat op MacOS ook prima vanuit de Terminal met het dd commando.

[Reactie gewijzigd door rbr320 op 22 juli 2024 23:03]

Ome Cor @BertNL5 februari 2024 00:10
Balena Etcher (reactie @shintek) is GEEN alternatief voor Universal USB Installer, omdat je er niet meerdere bootable ISO's mee op een USB stick kunt zetten. Met Ventoy kan dat wel: op https://www.reddit.com/r/osx/s/Z9lKY8AXCp staat een uitleg hoe je Ventoy kunt gebruiken op macOS.
beerse
@BertNL5 februari 2024 09:09
Volgens mij is het alternatief 1 keer zo'n stick maken op een msWindows machine. Daarna kan je de stick blijven gebruiken. Als je nieuwe iso's wilt toevoegen kan dat volgens mij ook vanaf ene mac (of linux) machine.

En als je daar dan een msWindows iso op zet, dan zou je met een Windows-PE omgeving ook de stick moeten kunnen bijwerken.
useruser @BertNL5 februari 2024 08:22
dd
youridv1 @BertNL5 februari 2024 11:32
Ik zou Ventoy gebruiken, zoals @Ome Cor ook aanraadt. Hele goede ervaringen mee en zodra je je ventoy drive 1x geconfigureerd hebt kun je daarna gewoon iso's erop kopiëren en weer verwijderen zonder je druk te maken over bootable maken
LinuX-TUX 4 februari 2024 22:50
Rufus en deze waren tot voor kort mijn to-go tools. Ik heb nu een eeuwenoud PXE boot manier gevonden die ongeveer deze eigenschappen heeft; alles kunnen booten / inspoelen. Handig voor SOHO omgevingen. (voor grotere omgevingen ook, maar dan moet je zelf wat gaan prutsen om het efficient te maken/dingen intern te cachen/hosten)

Als je netwerk hebt (en controlle over de DHCP server) iPXE https://ipxe.org/

offtopic:
Ook erg leuk voor thuisgebruik, even een distro'tje proberen

[Reactie gewijzigd door LinuX-TUX op 22 juli 2024 23:03]

snowleopard2 @LinuX-TUX4 februari 2024 23:17
Ik gebruik rufus nog regelmatig voor pc op plekken met trag internet, thuis gebruik ik PXE met https://netboot.xyz/ om verschillende distros te proberen echt een aanrader
LinuX-TUX @snowleopard25 februari 2024 09:16
Die bedoelde ik, my bad (gebaseerd op iPXE)
MrFax @snowleopard25 februari 2024 17:26
Ik heb het vandaag geprobeerd, en het is echt een aanrader als je een goede internetverbinding hebt. Je hebt echt een hele waslijst aan distro's zonder dat je een USB stick van 512GB nodig hebt, en je hoeft dus ook niet elke keer alle distro's te updaten.

Ik heb het zelfs geprobeerd via mijn nas, en dat werkt ook gewoon perfect. Alle ISO's op je nas, en je kan de ISO's via netboot direct vanaf je nas het geheugen in laden.

Hier ga ik zeker nog meer mee spelen :)

[Reactie gewijzigd door MrFax op 22 juli 2024 23:03]


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