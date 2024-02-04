Versie 2.0.2.2 van Universal USB Installer is uitgekomen. Met dit Windows-programma kunnen de installatie-iso's van een groot aantal Linux-distributies op een USB-stick geplaatst worden. Daardoor hoeven ze niet meer eerst op een cd of dvd gebrand te worden; de installatie kan vanaf de zelfstartende USB-stick worden uitgevoerd. Ondersteuning is aanwezig voor een groot aantal distributies, van de bekendste tot enkele zeer obscure. Ook kan een gedeelte van de USB-stick als persistent storage worden ingericht, waarin wijzigingen en persoonlijke bestanden opgeslagen kunnen worden, wat normaal gesproken niet mogelijk is bij een live-cd. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.:

Changes in version 2.0.2.2: Version 2.0.2.1 was corrupted and would lock up preparing drive.

Added missing files.