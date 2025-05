Versie 2.0.2.0 van Universal USB Installer is uitgekomen. Met dit Windows-programma kunnen de installatie-iso's van een groot aantal Linux-distributies op een USB-stick geplaatst worden. Daardoor hoeven ze niet meer eerst op een cd of dvd gebrand te worden; de installatie kan vanaf de zelfstartende USB-stick worden uitgevoerd. Ondersteuning is aanwezig voor een groot aantal distributies, van de bekendste tot enkele zeer obscure. Ook kan een gedeelte van de USB-stick als persistent storage worden ingericht, waarin wijzigingen en persoonlijke bestanden opgeslagen kunnen worden, wat normaal gesproken niet mogelijk is bij een live-cd. Sinds versie 2.0.1.8 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in version 2.0.2.0: Updated to 1.0.96 bootloader.

Implemented conditional detection features to allow prepared drives to be displayed while running from WINE in Linux. Changes in version 2.0.1.9: Corrected an error in System::Call 'kernel32::GetDriveType(t"$preJustDrive")i.s' for removable and fixed drive detection.

Added Vanilla dPup to the list of supported distros.