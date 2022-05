Malwarebytes heeft een update voor versie 4.2.1 van zijn gelijknamige antivirusprogramma uitgebracht. Dit programma is gericht op het bestrijden van malware, zoals bijvoorbeeld kwaadaardige software die zich als bonafide antivirus- of antispywareoplossing voordoet, maar in werkelijkheid minder goede bedoelingen heeft, zoals ransom- of scareware. Naast de gratis uitvoering is er een betaalde variant, die extra functionaliteit biedt, waaronder realtime-bescherming. In deze uitgave treffen we de volgende veranderingen en verbeteringen aan:

Improvements Scan Report Usability.

Detection and remediation.

Performance. Issues Fixed W7 Install or Upgrade failure under certain circumstances.

Fail to display "Malwarebytes is up to date" when the user interface (UI) is relaunched after a successful component update (CU) under certain circumstances.

Protection updates could hang under certain circumstances and prevent scheduled scans from running

Several UI issues.