Versie 6.5.1 van Enpass voor Windows is uitgekomen. Enpass is een wachtwoordmanager voor Windows, macOS, Linux en diverse mobile platformen. Het programma stelt je in staat om eenvoudig bij websites in te loggen en je wachtwoorden te beheren. Zo kunnen nieuwe wachtwoorden worden gegenereerd, laat het weten of een wachtwoord zwak is, oud is, of vaker wordt gebruikt. Data wordt versleuteld lokaal opgeslagen, maar synchroniseren via diensten als iCloud, Dropbox, Google Drive of OneDrive is ook mogelijk. Enpass is gratis te gebruiken op de desktop, alleen voor de mobiele cliënt wordt een eenmalige bijdrage verlangd als er meer dan 25 wachtwoorden worden opgeslagen. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Improvements: Added an option in the context menu of the main list to duplicate any item.

Sorting of the custom icons now in reverse chronological order.

You will be notified whenever a password is copied from Enpass. Fixes: Subtags under the tag were getting collapsed after locking and unlocking of the app. Fixed.

Fixed an issue with Enpass Assistant, where X(Close) button was not visible when Enpass is locked in docked mode.

Few users reported they were unable to edit an item on Double-clicking. Fixed.

An issue with the alignment of a few buttons in the German language. Fixed.

Fixed an issue where Enpass Assistant launches even when the ‘Ask to save new logins’ option is disabled.

Other minor crashes and bug fixes.