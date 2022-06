Versie 6.0.7 van AnyDesk voor Windows is uitgekomen. Met dit programma, dat door oud-medewerkers van TeamViewer wordt ontwikkeld, kan een andere computer worden overgenomen om deze zo op afstand te beheren. Het programma is beschikbaar voor Windows, Linux, FreeBSD, macOS, Android en iOS, al zit niet elk platform op hetzelfde versienummer. Het is gratis voor thuisgebruik; voor commercieel gebruik beginnen de prijzen bij elf dollar per maand. Het maakt dan verder niet uit hoeveel updates er tussentijds uitkomen. De changelog van de laatste paar versies ziet er als volgt uit:

Changes in version 6.0.7 (Windows) Fixed Bugs Fixed some potential deadlocks

Fixed bug that could cause AnyDesk to close immediately after starting Changes in version 4.4.0 (iOS) New Features Support for Two Factor Authentication

Start/stop session recording Changes in version 6.0.2 (Android) Fixed Bugs Changed the default setting for interactive access back to "When AnyDesk is visible"