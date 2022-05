Versie 2020.07 van Waterfox is uitgekomen. Waterfox is een webbrowser gebaseerd op de broncode van Firefox. Het project is in 2011 gestart door de toentertijd 16-jarige Alex Kontos en was een van de eerste 64bit-browsers op de markt. Er zijn twee versies beschikbaar van de browser. Waterfox Classic is gebaseerd op de legacy code, heeft nog steeds ondersteuning voor npapi-plug-ins en krijgt nog alleen beveiligingsupdates en bugfixes. Waterfox Current is gebaseerd op de moderne broncode, heeft geen plug-in-whitelist en stuurt geen telemetrie naar Mozilla of Waterfox. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

What’s new in Waterfox 2020.07

Latest security advisories from Mozilla for both channels.

Current - View Changes

Latest security advisories patched

Classic - View Changes

Latest security advisories patched (best effort) †

Note: Aware of issues with some websites such as Netflix! It is being investigated.

† As the differences between Classic and later Firefox versions grow, we are doing our best to patch the security advisories as we think apply to Classic.