De ontwikkelaars achter het Libre Embedded Linux Entertainment Center hebben versie 9.2.3 uitgebracht. LibreELEC is ontstaan nadat een groot aantal ontwikkelaars bij OpenELEC wegens onenigheid vertrokken zijn en voor zichzelf zijn begonnen. Deze Linux-distributie is gebaseerd op Kodi en kan een computer tot een volwaardige htpc omtoveren. Ook kan het op een Raspberry Pi of een aparte mediaspeler worden geïnstalleerd. Versie 9.2.3 van LibreELEC gebruikt Kodi versie 18.7.1 als basis en bevat verder diverse voornamelijk kleine verbeteringen.

Changes since 9.2.1/9.2.2: improvements for the RPi

several minor updates

Kodi 18.7.1