Versie 5.8.0.5 van 7+ Taskbar Tweaker is uitgekomen, een versie die als bèta wordt aangeboden. Met dit programma kan de taakbalk van Windows 7 en hoger worden aangepast. Zo kan worden aangegeven welke programma's wel of niet worden gegroepeerd, kan de volgorde van items worden aangepast en kunnen verschillende schermen tegelijk geminimaliseerd of gesloten worden. In deze uitgave is onder meer ondersteuning voor de mei 2020 Update van Windows 10 verbeterd.

Changes in 7+ in Taskbar Tweaker version 5.8.0.5: Improved support for Windows 10 version 20H1, based on final build 19041. Some options still don't work properly, but it should be much more stable.