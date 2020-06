Er is een tweede update verschenen voor de onlangs uitgebrachte versie 11.3 van FreeNAS. Met deze software kan een in het netwerk opgenomen computer als network attached storage worden ingezet. Met behulp van plug-ins kan extra functionaliteit worden toegevoegd. Het geheel is gebaseerd op FreeBSD en voorzien van een overzichtelijke webinterface. Meer informatie over de mogelijkheden van FreeNAS kan op deze pagina worden gevonden.

FreeNAS versie 11.3 bevat onder meer een verbeterde replicatie engine die tot wel tien keer beter presteert, er is een access control list-manager waarmee vanuit de interface smb-shares aangemaakt kunnen worden en er is een repository voor communityplug-ins. De complete releasenotes voor versie 11.3 kunnen op deze pagina worden gevonden; deze uitgave moet een kleine hoeveelheid problemen verhelpen.

FreeNAS 11.3-U3.2 is a hotpatch to fix critical issues with editing local user accounts, race conditions with AFP/SMB service startup, and ACL User and Group ownership. There are also some bug fixes for High Availability and failover to be included in the upcoming TrueNAS 11.3-U3.2 release.