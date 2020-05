De derde update voor versie 11.3 van FreeNAS is uitgekomen. Met deze software kan een in het netwerk opgenomen computer als network attached storage worden ingezet. Met behulp van plug-ins kan extra functionaliteit worden toegevoegd. Het geheel is gebaseerd op FreeBSD en voorzien van een overzichtelijke webinterface. Meer informatie over de mogelijkheden van FreeNAS kan op deze pagina worden gevonden.

FreeNAS versie 11.3 bevat onder meer een verbeterde replicatie engine die tot wel tien keer beter presteert, er is een access control list-manager waarmee vanuit de interface smb-shares aangemaakt kunnen worden en er is een repository voor communityplug-ins. De complete releasenotes voor versie 11.3 kunnen op deze pagina worden gevonden; de releasenotes voor deze update zien er als volgt uit:

iXsystems is pleased to release Update 3 for FreeNAS 11.3! FreeNAS 11.3-U3 is a maintenance release that includes over one hundred bug fixes and quality of life improvements for the software. Notable fixes include:

Network Interfaces section updates (NAS-105964, NAS-105963, NAS-105960, NAS-105959, NAS-105958, NAS-105965)

Allow mounting NFS shares with either Kerberos or default security when Require Kerberos for NFSv4 is disabled. (NAS-105956)

Import a Samba 4 patch for an Apple Time Machine bug (NAS-105911)

UI visual improvements (NAS-105909, NAS-105916, NAS-105927, NAS-105907, NAS-105862, NAS-105800, NAS-105713, NAS-105661, NAS-105601, NAS-105513)

Improve Active Directory auto-rejoin (NAS-105853)

Merge FreeBSD patches and update FreeNAS Kernel to 11.3-RELEASE-p8 (NAS-105837)

Improvements to the alert system (NAS-105785, NAS-105792, NAS-105833, NAS-105876, NAS-105715, NAS-105684, NAS-105664, NAS-105660)

Make fstab handling for Jail mount points more robust (NAS-105735)

Temperature reporting fallback for drives on a SCSI HBA (NAS-105656)

SMB sharing improvements (NAS-105395, NAS-105443, NAS-105443, NAS-105445, NAS-105951, NAS-105578, NAS-105703, NAS-105833, NAS-105835, NAS-105911, NAS-106049, NAS-106047)

The Jira FreeNAS 11.3-U3 issue tracker has a full list of changes included in this release.

Note: There is a current issue where the UI can become unresponsive after upgrading. If this occurs, clear the browser cache and refresh the page (shift-F5).