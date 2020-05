Microsoft heeft een nieuwe versie van PowerToys uitgebracht. De PowerToys zijn een verzameling kleine programma's voor powerusers. Er waren PowerToys voor Windows 95 en Windows XP en niet zo lang geleden is Microsoft ook begonnen met de ontwikkeling van een versie voor Windows 10. Op dit moment zijn er nog maar een beperkt aantal programma's in de verzameling, waaronder FancyZones, Windows key shortcut guide en PowerRename. Deze release voegt daar nog PowerToys Run en Keyboard manager aan toe. De release notes voor deze versie kunnen hieronder worden gevonden.

Our goals for 0.18 release cycle was three big items, PowerToys Run, Keyboard manager, and migrating to the new settings system. This is also the first time we'll test out the auto-updating system.

Note: After installing, you will have to start PowerToys for the first time. We will improve install experience this moving forward but due to a possible install dependency, we can't start after install currently.

Feedback is critical. We know there are areas for improvement on PT Run. We would love feedback so we can improve. We also would love to know if you want us to be more aggressive on auto-upgrading.

For the entire commit history, please look at the 0.18 release. Below are just a few of the bullet items from this release.