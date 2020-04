Versie 2.23.1 van ScreenToGif is uitgekomen. Met deze opensourceapplicatie kunnen de handelingen op het scherm of de beelden van de webcam kunnen worden opgenomen. Het resultaat kan eventueel worden bewerkt met de ingebakken editor en vervolgens worden opgeslagen als een geanimeerde gif-afbeelding of filmbestand. Het programma is afhankelijk van .Net 4.8 en de download is dan ook minimaal. Ook kan het worden gebruikt zonder het eerst te hoeven installeren. ScreenToGif wordt actief ontwikkeld en met grote regelmaat verschijnen er nieuwe versies. Deze uitgave brengt enkele kleine verbeteringen en een verbeterde Nederlandse vertaling.

What's new? Added buttons to navigate to the folder of the extras.

the Chinese (Simplified), Japanese and Dutch translations. Bug fixes: The Options > Extras section was not handling well relative paths, causing a false negative detection of the tools.