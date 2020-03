Locktime Software heeft versie 4.0.61.0 van NetLimiter uitgebracht. Met dit programma kan al het in- en uitgaande netwerk- en internetverkeer in de gaten worden gehouden. Daarnaast kan ook per applicatie worden aangegeven of het met het Internet verbonden mag worden, de maximaal te gebruiken bandbreedte en kan er ook een quotum worden gezet. Een standaard licentie kost twintig dollar, de pro versie kost tien dollar meer. Hieronder zijn de veranderingen en verbeteringen te vinden die sinds versie 4.0.53.0 zijn aangebracht.

NetLimiter 4.0.61.0 Bug fixes Client crashes with TypeLoadExceptionHolder exception. New features Improved logging system.

NetLimiter diagnostic tool.

NetLimiter InfoBar

Added translation to Korean. NetLimiter 4.0.59.0 Bug fixes Connection Log not showing all blocked connections.

UI layout profiles not saved properly.

Blocker window title's black text on dark background.

Blocker blocking loopback (127.0.0.1) connections when Deny/Block rule was applied. New features Disallow multiple client instances to run simultaneously. NetLimiter 4.0.57.0 New features Layout profiles NetLimiter 4.0.56.0 New features Custom Blocker rule weights can be created. Bug fixes When enabling blocker rule from QuickSetter, the blocker rule weight was reset.

When enabling blocker rule from QuickSetter, it could create invalid rule whose action is None.

QuickSetter showed a check-mark on apps with no block rules (in/out columns).

Deleting a disabled block rule using QuickSetter left the action symbol greyed out until disconnect or restart of the client (in/out columns).

Hidden filter shown on startup.

App icon wasn't randomly loaded.

Random BSODs when system was going to Sleep mode and pending Blocker requests were present. NetLimiter 4.0.55.0 Bug fixes BSOD when to Per filter was assigned a Blocker rule or sometimes when user chose For a while action in Blocker Ask dialog. NetLimiter 4.0.54.0 New features Activity column profiles.

Blocker restyled based on Quick setters.

Rule weights introduced instead of rule order.

Blocker kills existing connections when a new Block rule is created.

Quick rule setters for faster rule creation. Bug fixes Memory leak in client when closing modules.