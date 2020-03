Versie 7.1.0 van PeaZip is verschenen. Dit archiveringsprogramma wordt onder een opensourcelicentie beschikbaar gesteld, en downloads zijn beschikbaar voor Windows en Linux. Het programma wil zich van de concurrentie onderscheiden door zich te specialiseren in veiligheid. Het versleutelen van data is dan ook een van de voornaamste functies van het eigen pea-formaat. PeaZip kan 7z-, bz2-, gz-, paq/lpaq-, pea-, quad-, tar-, upx- en zip-bestanden creëren, en diverse bestandsformaten uitpakken, waaronder ace, arj, cab, deb, iso, lha, rar en rpm. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Code Various fixes and improvements improved efficiency of context menu entries improved file renaming

Updated application and antivirus automatically detected in "Open with" menu

Improved support to Windows Defender and MBAM to scan files from PeaZip archive/file browser File Manager Improved editing files in archive dialog to update modified preview files now allow 3 choices "Yes / Clear" update the archive and clear temporary preview data (as in previous versions), mimimize disk occupation and time data is left on the disk "Yes" update the archive and let temporary preview data on disk to allow instantaneously re-opening files, not needing new extraction, in order to perform new edits "No" discard changes clearing temporary preview data (as in previous versions)

Extraction and Archiving Added support for Microsoft MSIX app package and ESD image formats Windows &Amp; Linux Installers Improved Windows installer new default language option is to do not change current installation language "Add to archive" and "Extract to..." context menu entries are now optional and can be unchecked



De volgende downloads zijn beschikbaar:

PeaZip voor Windows (32bit)

PeaZip voor Windows (64bit)

PeaZip portable

PeaZip voor Linux en BSD

PeaZip add-ons