Versie 3.55 van EMDB is uitgekomen. EMDB, wat staat voor Eric's Movie Database, is een gratis programma waarmee een filmcollectie kan worden beheerd. Hoewel de download slechts 4,5MB groot is, beschikt het programma over uitgebreide functionaliteit. Zo kan relevante informatie van onlinedatabases als IMDb, MovieMeter, TMDb en TheTVDB worden opgehaald, kan worden bijgehouden welke films uitgeleend zijn en kunnen films die op de harde schijf staan direct vanuit het programma gestart worden. EMDB kan worden gebruikt in diverse talen, waaronder het Nederlands. Sinds versie 3.53 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in release 3.55: TheTVDB Import: Specials were not imported.

TheTVDB Import: Lock season didn't lock updating the season cover.

TheTVDB Import: Seen date for specials was not saved.

System: Made renaming of the databases more robust.

User Interface: Added an overview screen to show which movies are going to be deleted when searching for removed media files.

Checking Seen now also unchecks Shortlist.

User Interface: Extended the zoom factor and case spacing for 4K displays.

Add from Harddisk: Improved speed of getting actor photo's.

User Interface: Ignore Prefixes was not taken into account when sorting on Groups.

User Interface: Available columns to display in ListView were not always showing correctly.

Translations: Updated the German, Arabic, Simplified Chinese and Dutch translations. Changes in release 3.54: Updates: Fixed manual check for updates in the About Options Page.

Add From Hard Disk: Fixed some movies were incorrectly identified as TV Series Episodes.