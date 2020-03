2Brightsparks heeft versie 9.3.4.0 uitgebracht van SyncBackFree. Dit programma is de eenvoudigste en daarmee meteen ook de gratis uitvoering van de back-upsoftware die dit bedrijf in de aanbieding heeft. Naast back-ups maken kan SyncBackFree data synchroniseren. Dit kan naar een locatie op dezelfde of een andere schijf, of naar een ander medium, zoals een cd-rw of usb-stick, of naar een ftp-server of ziparchief. Naast deze gratis uitvoering zijn er ook SyncBackSE en SyncBackPro, die voor respectievelijk 45 en 62 euro extra functionaliteit bieden. De changelog voor deze uitgave is hieronder te vinden:

Updated: Full expand of a folder in File and Folder selection window can now be aborted

Faster folder expansion in File and Folder selection window

Uninstall will remind you of profile and settings backups if you select to uninstall all settings and profiles Fixed: (Pro): Hash/pound sign (#) can now be used in filenames with WebDAV

Errors when sending email (log) to encrypted mail servers