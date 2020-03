KC Softwares heeft versie 5.10.10 van SUMo uitgebracht. SUMo, wat voor Software Update Monitor staat, is een programma dat de computer scant op aanwezige software en vervolgens controleert of er nieuwere versies beschikbaar zijn. Door het installeren van een driver agent kan het ook controleren op nieuwe drivers. De gratis uitvoering laat alleen weten van welke programma's er een nieuwere versie beschikbaar is, het downloaden van de update en het bijwerken is iets wat je verder zelf handmatig uit moet voeren. Hierdoor is het vooral handig voor mensen die zelf controle willen houden over welke updates ze wel of niet willen installeren. Het standaardinstallatieprogramma bevat een optionele advertentiemodule, maar er zijn ook een lite- en een portable-versie beschikbaar, waar deze niet in zit. Sinds versie 5.10.8 zijn de volgende veranderingen aangebracht:

Changes in SUMo version 5.10.10: 0005862: [Refactoring] "DVDFab.cn" company name rationalization

0005861: [Refactoring] "Ubisoft" company name rationalisation

0005855: [Refactoring] UPlay wrong version reported

0005860: [Refactoring] "FlashPeak xxx" products shall be renamed "xxx"

0005856: [Refactoring] "FlashPeak" company rationalization

0005857: [Refactoring] "mifi" company name to be replaced by "Mikael Finstad"

0005859: [Refactoring] "Mindjet MindManager" to be renamed "MindManager" Changes in SUMo version 5.10.9: 0005846: [Refactoring] Incorrect version for "Malwarebytes (64 bits)" (but correct for 32 bits)

0005850: [Refactoring] OpenHashTab misidentified as HashTab

0005848: [Bug] MBARW incorrectly identified as MBAM

0005839: [Refactoring] ProtonVPN company should be "Proton Technologies AG"

0005834: [Refactoring] "IceCream" company name rationalization

0005849: [Refactoring] "Robert Kausch" company name rationalization

0005837: [Bugfix] "Backup and Sync" empty company name