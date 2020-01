Er is een nieuwe update voor versie 1.24 van VeraCrypt uitgekomen. VeraCrypt, een fork van TrueCrypt, is een opensource-encryptieprogramma waarmee complete harde schijven of partities en virtuele volumes kunnen worden versleuteld. VeraCrypt gebruikt de originele broncode van TrueCrypt, maar bevat diverse verbeteringen met betrekking tot de beveiliging. Volumes die met TrueCrypt zijn aangemaakt kunnen gewoon geopend en geconverteerd worden. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Windows: Fix regression in Expander and Format when RAM encryption is enable that was causing volume headers to be corrupted.

Fix failure of Screen Readers (Accessibility support) to read UI by disabling newly introduced memory protection by default and adding a CLI switch (/protectMemory) to enable it when needed.

Fix side effects related to the fix for CVE-2019-19501 which caused links in UI not to open.

Add switch /signalExit to support notifying WAITFOR Windows command when VeraCrypt.exe exits if /q was specified in CLI (cf documentation for usage).

Don't display mount/dismount examples in help dialog for command line in Format and Expander.

Documentation and translation updates. Linux: Fix regression that limited the size available for hidden volumes created on disk or partition.

Fix console-only build to remove dependency on GTK that is not wanted on headless servers. (1.24-Update3) MacOS: Fix regression that limited the size available for hidden volumes created on disk or partition.