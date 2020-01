Versie 2.29.0 van GPU-Z is uitgekomen. Dit programma kan precies vertellen welke grafische kaart in de pc zit. Zo vermeldt het onder meer fabrikant, model, type, revisie en snelheid van de grafische processor, maar ook de hoeveelheid, type en snelheid van het geheugen. Hoewel de naam en het uiterlijk doen denken aan CPU-Z en PCI-Z, vergelijkbare programma's voor processors en pci-devices, zijn al deze programma's van andere makers. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in version 2.29.0: All AMD RX 5000 Series (Navi) cards now report game clock as "GPU Clock", instead of base clock

Fixed window position not getting saved when GPU-Z is running during OS shutdown/reboot

Fixed GPU-Z crash when the AMD driver gets stopped (during driver update etc)

Fixed PCIe speed reporting on Vega

Added support for Intel Iris Plus Graphics 645

Added support for AMD Radeon RX 5600 & 5600 XT, Renoir APU, Radeon Pro Vega II, Radeon HD 8280E