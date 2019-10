Er is een nieuwe versie van het opensource-fotobewerkingsprogramma GIMP uitgekomen. De naam GIMP is een afkorting voor 'GNU Image Manipulation Program'. De software is beschikbaar voor diverse besturingssystemen, waaronder Windows, FreeBSD, Linux, macOS en Solaris. Nieuw in versie 2.10 is onder meer de GEGL-image processing engine, kan het canvas worden geroteerd en treffen we diverse nieuwe en verbeterde tools aan. De complete release notes voor versie 2.10.14 kunnen op deze pagina worden gevonden, dit zijn in het kort de belangrijkste verbeteringen:

Here are release highlights: Basic out-of-canvas pixels viewing and editing

Optional editing of layers with disabled visibility

Foreground Select tool: new Grayscale Preview Mode

Newly added Normal Map filter

27 old filters ported to use GEGL buffers

HEIF, TIFF, and PDF support improvements

Better loading of corrupted XCF files

Grayscale workflows order of magnitude faster

macOS Catalina compatibility

45 bugfixes, 22 translation updates