Versie 2.26.0 van GPU-Z is uitgekomen. Dit programma kan precies vertellen welke grafische kaart in de pc zit. Zo vermeldt het onder meer fabrikant, model, type, revisie en snelheid van de grafische processor, maar ook de hoeveelheid, type en snelheid van het geheugen. Hoewel de naam en het uiterlijk doen denken aan CPU-Z en PCI-Z, vergelijkbare programma's voor processors en pci-devices, zijn al deze programma's van andere makers. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in version 2.26.0: Fixed GPU-Z crashing during BIOS save on nearly all recent NVIDIA cards

Fixed crash on startup on Navi when no driver installed

Fixed ASUS ROG window getting cut off at bottom, hiding the "Close" button

Added support for AMD Radeon RX 5500 & RX 5500 Mobile

Updated the AMD memory temperature tooltip to clarify that it shows memory junction temperature, and that the value is the temperature of the hottest chip (not average)

Moved reset button on sensors tab by one pixel to properly align it

Reverted AMD fan-stop-detect-workaround, which was added in last version, because it introduced misreadings. AMD has fixed their driver since 19.9.1

Fixed PCIe idle speed reported for Vega 20

Fixed CrossFire detection on Navi and Vega 20

Fixed NVIDIA Quadro NVS 300 getting reported as fake

Added fake detection for cards using NVIDIA GK107 & GK208

Added fake detection for GeForce GTX 1050 Ti based on GK107

Added support for TU104-based RTX 2060 and Quadro P520