Versie 2.25.0 van GPU-Z is uitgekomen. Dit programma kan precies vertellen welke grafische kaart in de pc zit. Zo vermeldt het onder meer fabrikant, model, type, revisie en snelheid van de grafische processor, maar ook de hoeveelheid, type en snelheid van het geheugen. Hoewel de naam en het uiterlijk doen denken aan CPU-Z en PCI-Z, vergelijkbare programma's voor processors en pci-devices, zijn al deze programma's van andere makers. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in version 2.25.0: First tab now shows support status for Vulkan, DirectX Raytracing, OpenGL & DirectML

Fixed bluescreen in QEMU/KVM virtual machine caused by MSR register access

Improved clock speed reporting for AMD Navi

Advanced tab now shows Base, Game and Boost clock on Navi

Added workaround for stuck fan speeds when fan-stop is active on AMD

Added workaround for 65535 RPM fan speed reported on Navi

When BIOS upload is finished show "Finished"

Added support for NVIDIA Quadro P2200, Quadro RTX 4000 Mobile, Quadro T1000 Mobile

Added support for AMD Radeon Pro WX 3200, Barco MXRT 7600, 780E Graphics, HD 8330E

Added support for Intel Ice Lake