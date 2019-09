Visual Studio Code is een opensourcecode-editor met ondersteuning voor IntelliSense, debugging, Git en code snippets. Ondersteuning voor de gangbare script- en programmeertalen is aanwezig en het kan daarnaast via extensies uitgebreid worden. Microsoft heeft versie 1.38.1 uitgebracht en hierin zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Update 1.38.1: The update addresses these issues: #80717: code.sh: remove wsl2 workaround

#80668: August 2019 Recovery Endgame

#80600: cannot insert a <div>, automatically corrects to </div>

#80352 : Markdown Hover images broken

: Markdown Hover images broken #80344 : statusbar border no longer appears [statusbar.border]

: statusbar border no longer appears [statusbar.border] #80336 : Gap in right side of window

: Gap in right side of window #80325 : Grouping quick open entries is broken