Versie 3.6 van ImageMaker is uitgekomen. Dit fotobewerkingsprogramma van Nederlandse bodem wordt door fotograaf Frank Klaassen ontwikkeld en kan onder meer worden gebruikt om kleuren aan te passen of om twee foto's met elkaar te verweven om zo aparte effecten te creëren. Ook zijn er tools aanwezig on cd labels te ontwerpen of een foto geschikt te maken om op een canvas te laten printen. Het programma kan gratis worden geprobeerd, maar om resultaten op te slaan zal en een licentie van twintig euro moeten worden aangeschaft. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Nieuwe bewerkingen: Kleur Verleggen Alternatief, waarmee pixels in een afbeelding afhankelijk van hun kleur verplaatst worden.

Kleur Balans Overnemen, waarmee de kleurbeleving in een afbeelding in een andere afbeelding overgenomen kan worden. Nieuwe opties: Bij het effect Kleur Verleggen kan een tweede afbeelding toegepast worden,

zodat kleuren in de ene afbeelding verplaatst kunnen worden op basis van kleuren in een andere afbeelding. Gewijzigd: De bewerkte afbeelding wordt in dezelfde kleurruimte als de oorspronkelijke afbeelding opgeslagen.

Dit voorkomt mogelijk onverwachte kleurveranderingen.

De instelling van de schaling is bij alle afbeeldingen gewijzigd van een range van 0,25 t/m 4 naar een range van 0,125 t/m 8.

Het geheugengebruik van het programma is verder geoptimaliseerd.

Aan diverse knoppen zijn icoontjes toegevoegd.

Alle standaard windows boodschappen-vensters zijn vervangen door eigen vensters.

Het uitvoeren van een Log-bestand, die een serie van meerdere effecten op rij bevat, wordt afgebroken met de Esc-toets. Alle bekende problemen zijn opgelost, waaronder: In een aantal gevallen werd de informatie onder een extra afbeelding niet volledig getoond.

Het bladeren door de instellingen ging niet goed indien de extra afbeelding gesloten was.

Bij het scrollen in een venster verschoof een eventuele geopende lijst niet mee.

Na de installatie werd het invoervenster van de licentiegegevens te klein geopend.

In het effect Gebied Mengen werden de gegevens niet ververst na het klikken op de knop "Punten naar Maximum".

In het effect Kleur Aanpassen Extra trad in een bijzonder geval een fout op (indien er meer dan twee Hue-sliders toegepast werden en er vervolgens naar de RGB-presentatie overgeschakeld werd).