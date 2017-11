Versie 3.5 van ImageMaker is uitgekomen. Dit fotobewerkingsprogramma van Nederlandse bodem wordt door fotograaf Frank Klaassen ontwikkeld en kan onder meer worden gebruikt om kleuren aan te passen of om twee foto's met elkaar te verweven om zo aparte effecten te creëren. Ook zijn er tools aanwezig on cd labels te ontwerpen of een foto geschikt te maken om op een canvas te laten printen. Het programma wordt als shareware aangeboden en een licentie kost twintig euro. Versie 3.5 bevat diverse verbeteringen en aan aantal nieuwe bewerkingen, waaronder KleurVerleggen, waarbij een pixel wordt verplaatst op basis van zijn kleur. De complete changelog ziet er als volgt uit:

Nieuwe bewerkingen: Patroon Aanbrengen, waarmee een rechthoekig of vloeiend patroon in de afbeelding aangebracht kan worden.

TransparantieVervangen, waarmee de transparantie in een afbeelding vervangen kan worden door een andere afbeelding.

Kleur Verleggen, waarmee pixels in een afbeelding afhankelijk van hun kleur verplaatst worden.

WebAfbeelding, waarmee een afbeelding geschikt gemaakt kan worden voor gebruik op een website. Nieuwe opties: Alle afbeeldingen kunnen zowel horizontaal als verticaal gespiegeld worden voor gebruik in de effecten cq tools.

De bewerkingen werden of op basis van het HSL-kleurmodel of op basis van het RGB-kleurmodel uitgevoerd.

Vrijwel alle bewerkingen kunnen nu naar keuze zowel op basis van het HSL- of RGB-model uitgevoerd worden.

Nagenoeg een verdubbeling van het aantal mogelijkheden.

De Chaos-effecten waren elk in drie varianten beschikbaar, nu elk in negen varianten.

Bij ChaosBasis is het mogelijk om automatisch een reeks tussenresultaten op te slaan.

De instellingen zijn gegroepeerd en kunnen per groep in hun beginwaarde terug gezet worden.

Mogelijkheden GebiedMengen uitgebreid Gewijzigd: De bediening van rechte en kromme teksten is vereenvoudigd.

Er kunnen vreemde tekens in de rechte- en kromme teksten ingevoerd worden.

De rechte en kromme teksten kunnen met de muis verplaats worden.

De rechte teksten roteren met de klok mee.

Het opslaan en terugzetten van Settings en Logs is verbeterd.

Het opbouwen van de vensters gebeurd nu op de achtergrond, hetgeen een rustiger beeld oplevert.

De uitklaplijsten zijn van een duidelijke rand voorzien.

De presentatie van het opslaan en terugzetten van instellingen is verbeterd.

De berekening t.b.v. het mengen van pixels van verschillende afbeeldingen is verbeterd, met name voor wat betreft het mengen van gedeeltelijk transparante pixels.

Het registratievenster kan met Ctrl+R geopend worden.

De grootte en schermpositie van de vensters kunnen met Ctrl-O geoptimaliseerd worden.

De presentatie van het effect KleurAanpassen is verbeterd.

Het uitvoeren van een LogBestand die meerdere effecten bevat kan afgebroken worden met de Esc-toets op het toetsenbord.

Het bladeren door de afbeeldingen is verbeterd en met F5 te verversen. Alle bekende problemen zijn opgelost, waaronder: In het LogBestand werd niet het juiste BronBestand vermeld.

Undo/Redo van de instellingen in het effect KleurAanpassenExtra werkte niet altijd goed.

Afbeelding in hoofdvenster gaf in bepaalde situaties geen waarschuwing bij sluiten terwijl niet opgeslagen.