Na enige tijd van stilte heeft VSO Software versie 7.0.0.52 van ConvertXtoDVD uitgebracht. Met dit programma kunnen dvd-schijfjes van uiteenlopende videobestanden worden gemaakt, zodat ze bijvoorbeeld op een dvd-speler in de huiskamer kunnen worden afgespeeld. ConvertXtoDVD heeft ondersteuning voor een groot aantal audio- en videoformaten, kan ondertiteling invoegen en uitgebreide menu's maken, en heeft zelfs een eenvoudige video-editor aan boord. Verder is het programma te gebruiken in een groot aantal talen, waaronder het Nederlands. De changelog van deze versie ziet er als volgt uit:

Feature Request 0013348: Add import option for menu templates

0010931: Make sure Spanish translation is uptodate Suggestion 0009955: Use 'disc' instead of 'disk' Fixed: 0013350: Add missing DLLs for localisation tool

0013343: A period appears after the Title (wesson)

0013344: Folder not deleted after burning (wesson)

0013339: Exception when entring empty chain in menu editor

0009291: taken into account folder structure when checking file name length

0008328: FR hint for cores setting is not correct

0013333: BD subtitles rendered empty